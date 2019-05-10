شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الحلقة الـ4 من "زلزال".. حلا شيحا تحلم بمحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان الذى يذاع على قناة dmc حصرياً العديد من الأحداث المثيرة، بدأت باكتشاف "خليل بيه" ماجد المصرى خيانة ابن شقيقته نستعرضها لكم فى التقرير التالى:

"زلزال" محمد رمضان يشترى ماكينة دخان لاستخدامها فى الأفراح ويسأل "جبريال" مصطفى منصور عن سبب غضبه ليرد عليه أن شريكه فى المقهى يود أن يبعد الأشياء الخاصة بـ"زلزال" خارج المقهى، فيقرر "زلزال" أن يبيع سلسلة والدته كى يشترى مخزنا بليضع بضاعته الخاصة به فيها، لكن يعود "جبريال" ليشترى هذه السلسة مجددا.

يراود "صافيا" حلا شيحا حلم ترى فيه "زلزال" محمد رمضان ويخبرها بأنه حبيبها وأن مهرها رمان مفرط بين يديها وتصحو من النوم لتخبر والدتها بهذا الحلم.

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تخبر أمل والدتها بأنها ذاهبة لعيد ميلاد صديقتها لكن فى الحقيقة تذهب لتقابل "زلزال"، ومن ناحية أخرى يتجسس عليها والدها "خليل كتخا" ماجد المصرى وحينما تعود يبرحها ضرباً بسبب حبها لـ"زلزال".

ويطلب "خليل كتخا" رؤية زلزال على الفور ليحذره من الاقتراب من ابنته ويعايره بفقره والمستوى المادى والاجتماعى بينهما.

مسلسل "زلزال" تدور أحداث المسلسل خلال عام 1992 بعد الزلزال الشهير الذى ضرب البلاد وتسبب فى انهيار المنزل الذى يسكن فيه بطل العمل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلى العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذى توفى جراء انهيار المنزل.