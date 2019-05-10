شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" الحلقة الرابعة.. ياسمين عبد العزيز تهرب من السجن لتبحث عن أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت جرعة الإثارة والتشويق تتصاعد فى أحداث مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة الحياة يوميا، حيث تضمنت الحلقة هروب سلمى - ياسمين عبد العزيز من السجن، على يد المقدم نور محمود، الذى قابلها فى تكريم زوجها ضمن الحلقة الثانية، حيث تم احتجازها على إثر مقتل "جمال" - أحمد كمال، واتهامها من قبيل النيابة بقتله، خاصة بعد تحريات الأجهزة الأمنية التى أثبتت أن جميع الأدلة ضدها، ومشاهدة بواب العمارة لها أثناء زيارتها لأحمد كمال، لتوضح له ما عثرت عليه من أوراق وبطاقات شخصية لزوجها المتوفى - فتحى عبد الوهاب، الذى كان يعمل ضابطا، لتبدأ رحلة البحث عن أبناءها، اللذان خطفتهم إحدى العصابات المسلحة.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.