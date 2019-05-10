وفاة زوجة المخرج محمد أبوسيف وابنة خال أحمد وفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إيمان الخطيب زوجة المخرج الكبير محمد أبوسيف. وأعلن أبوسيف الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "البقاء لله.. توفت زوجتي إيمان الخطيب". وكتب الفنان أحمد وفيق عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. ابنة خالي الغالية.. إيمان الخطيب.. زوجة الأستاذ المخرج محمد أبوسيف، ووالدة المخرج مصطفى أبوسيف والأستاذة شريفة أبوسيف.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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