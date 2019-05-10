إنجي المقدم تهنئ محمد ممدوح بعيد ميلاده: ربنا يزيدك شطارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بالفنان محمد ممدوح، وهنأته في تعليق عليها بعيد ميلاده.

وكتبت إنجي "حلاوتك يا ضاحي ياللي مثبت ملوي كلها.. ولد الغلابة.. كل سنة وانت طيب يا تايسونتي.. ربنا يزيدك نجاح وشطارة وطيبة وخفة دم كمان وكمان. عيد ميلاد سعيد".

جدير بالذكر أن إنجي وممدوح يتشاركان في بطولة مسلسل "ولد الغلابة"، المعروض حصريًا على قناة MBC مصر، بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، إدوارد، مي عمر، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، هادي الجيار، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

