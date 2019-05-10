شاهد: الفنانة القديرة حياة الفهد تكشف تفاصيل مثيرة عن مسلسل حدود الشر

أجرت د.نورة عبدالله مذيعة برنامج سراي الذي يعرض على قناة ATV الكويتية، إتصالا ضمن البرنامج على الفنانة القديرة حياة الفهد، وعبرت نورة عن هول المشهد القوي في مسلسل حدود الشر ، وهو مشهد بكاء حياة الفهد الذي أثر بالمتابعين لدرجة كبيرة وشكل قاعدة جماهير كبيرة للمسلسل، وسألت المذيعة عن تفاصيل المسلسل، لترد عليها الفنانة حياة قائلة :” الموضوع فيه خطوط جديدة ..خط الأملاك الكويتية بالبصرة ..علاقة الكويتين ببعض العراقين اللي يشتغلو عندهم “، وأوضحت بعض التفاصيل المثيرة عن المسلسل حيث قالت: “هذا العمل فيه خطوط إجتماعية وإنسانية وفيه أكشن بعد “، ووضحت أنه تم تعديل النص وأنها تعمل بجد ليظهر العمل بأفضل صورة، وأضافت :”هناك تراكمات وتشابكات ما يصير أقول عنها لكن رح يكون فيه تشويق كبير خصوصا لما تفوت منافسة للأم”.

يشار إلى أن مسلسل حدود الشر مسلسل كويتي، تقع أحداثه في فترة الستينيات داخل الكويت من خلال قصة إنسانية مشوقة، عن إمرأة (حياة الفهد) تمتلك من محاريث الشر الكثير والكثير، تتسبب في تدمير كل من حولها، إلا أن كل ذلك يتحول بعد وقوع مفاجأة.