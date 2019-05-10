بعد عرض الحلقات الأولى من "زي الشمس".. الجمهور لدينا الشربيني: تستاهلي أوسكار

أصبحت الفنانة دينا الشربيني حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسلها الجديد "زي الشمس" الذي يعرض على قناة mbc مصر.

ويشار إلى أنه أثارت الحلقتان الجدل على السوشيال ميديا، معبرين عن إبداع دينا في تجسيد الشخصية ووصولها للجمهور بطريقة واقعية وغير مبتذلة

مما جعل المشاهدين يبكون من تأثر الأحداث.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز تعليقات الجمهور حول دور دينا الشربيني في "زي الشمس":

حيث قالت دينا:" ما شوفش حد يقول إنها مش بتعرف تمثل أو يقول إنه مش بيحبها المشهد ده تستحق

عليه أوسكار بجد".

وأضافت رنا :" لحظة اكتشافها خيانة أختها مع خطيبها مبدعه بكتني والله لسا حالا مخلصة الحلقة دينا مجرمة تمثيل بحق وحقيق تستاهل الدعم والبطولة المطلقة".

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فيما قال أبواليزيد:"أول مرة أعرف إنـها عظيمة كدة".

بينما قالت يسرا الليثي:"مش لاقية كلام يوصف براعة دينا الشربيني في مشهد خيانة خطيبها وأختها بجد برافو".

وقالت مها أشرف :" هي إزاي شاطرة أوي كده وخلتنا نعيط معاها".