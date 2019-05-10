شاهد.. محمد ممدوح من كواليس تصوير "ولد الغلابة"

شارك الفنان محمد ممدوح جمهوره بصورة من كواليس تصوير مسلسل "ولد الغلابه"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2019، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ويقوم محمد ممدوح في المسلسل بدور شخص يُدعى ضاحي، حيث تدور الأحداث حول رجل صعيدي يعاني الفقر يُدعى عيسى، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى

المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائقاً لدي ضاحي، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه.يذكر أن مسلسل "ولد الغلابه"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، كريم عفيفي، تأليف أيمن سلامه، وإخراج محمد سامي.