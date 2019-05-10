الجمعة.. راغب علامة يُحيي سحورًا رمضانيًا في القاهرة

يستعد المطرب راغب علامة لإحياء حفل سحور رمضانيّا في القاهرة، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل 17

مايو من الشهر الجاري.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يحضر

هذا الحفل مجموعة كبيرة من الشخصيات الفنيّة والإعلاميّة والاجتماعيّة، كما سيقدم راغب مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.