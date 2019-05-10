فيديو.. "تعال تعال" لدنيا سمير غانم وهشام جمال تكسر حاجز الـ50 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "تعال تعال" للفنانة دنيا سمير غانم وهشام جمال، حاجز الـ51 ألف مشاهدة، وهي ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل

"بدل الحدوتة 3"، وذلك بعد 24 ساعة من طرحها.

يذكر أن "بدل الحدوتة ٣" يعرض

على قناة cbc حصريًا، إنتاج سينرجي، بطولة دنيا سمير غانم والفنان القدير سمير غانم ومحمد سلام وأحمد رزق وبيومي فؤاد وعمر وهبة وشيماء سيف، إخراج خالد الحلفاوي.

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