بسمة وهبة تخطف صدارة تريند اليوتيوب بحلقة آيتن عامر في «شيخ الحارة»

خطفت حلقة الفنانة آيتن عامر، من برنامج "شيخ الحارة"، للإعلامية بسمة وهبة، صدارة تريند اليوتيوب من مسلسلات وبرامج رمضان، بعد أن احتلت المركز الأول في القائمة.

"شيخ الحارة" يذاع في السابعة إلا ربع مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على

التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.