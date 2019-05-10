مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة الرابعة من "زى الشمس"

ابدعت الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل "زى الشمس"، وتحدت نفسها وقامت بأداء دورها ببراعة فائقه مما دفع الجميع يشيد بدورها في زي الشمس.

حيث شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "زى الشمس"، أحداثاً ساخنة، حيث اعترفت النجمة "ريهام عبد الغفور" "فريدة" بالحمل من "عمر" وهو خطيب شقيقتها الذى يجسده الفنان "أحمد السعدنى".وهو ما سبب صدمة للجمهور المتابع للمسلسل ولنوعية الشخصيات التي اعتادت عليها عبد الغفور والتي فاجئت المشاهدين بشخصية جديدة ومحورية في هذا المسلسل

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وفى مشهد مؤثر للغاية ضمن أحداث زى الشمس، أبدعت فيه "ريهام عبد الغفور" بالقليل من الكلمات ولكن بتعبيرات من العين وبلغة الجسد فى محاولة اخبار أختها أنها ليست فقط تحب خطيبها ولكنها أيضاً حامل منه، وإنها حاولت مرارا السفر للبعد عنه ولكنه لم تقدر.