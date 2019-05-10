كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة الرابعة من "زى الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ابدعت الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل "زى الشمس"، وتحدت نفسها وقامت بأداء دورها ببراعة فائقه مما دفع الجميع يشيد بدورها في زي الشمس.
حيث شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "زى الشمس"، أحداثاً ساخنة، حيث اعترفت النجمة "ريهام عبد الغفور" "فريدة" بالحمل من "عمر" وهو خطيب شقيقتها الذى يجسده الفنان "أحمد السعدنى".وهو ما سبب صدمة للجمهور المتابع للمسلسل ولنوعية الشخصيات التي اعتادت عليها عبد الغفور والتي فاجئت المشاهدين بشخصية جديدة ومحورية في هذا المسلسل
وفى مشهد مؤثر للغاية ضمن أحداث زى الشمس، أبدعت فيه "ريهام عبد الغفور" بالقليل من الكلمات ولكن بتعبيرات من العين وبلغة الجسد فى محاولة اخبار أختها أنها ليست فقط تحب خطيبها ولكنها أيضاً حامل منه، وإنها حاولت مرارا السفر للبعد عنه ولكنه لم تقدر.
وكان الحدث الأهم في زى الشمس هو اختفاء "فريدة" شقيقة "نور" وتقوم بدورها "دينا الشربينى"، لتكشف ابنتها أنها راسلتها مؤكدة أنها في أبو ظبي، ولكن "نور" تحلم بها مقتولة في بركة مياه.
يُعرض مسلسل زى الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، والمسلسل بطولة دينا الشربينى، وريهام عبد الغفور، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.