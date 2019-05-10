كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. "زلزال" لـ محمد رمضان يتصدر ترند جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر النجم محمد رمضان، ترند "جوجل" بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "زلزال"، خاصة مع البداية القوية للمسلسل الذي تحول الي حديث المنصات الإليكترونية والسوشيال ميديا.

تدور أحداث زلزال حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر. من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام.