كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. لمس أكتاف يتصدر ترند جوجل وتويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مسلسل "لمس أكتاف"، للفنان ياسر جلال، تريند محرك البحث "جوجل" في ثالث حلقات المسلسل، كما تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما تمكن النجم ياسر جلال في أحداث الحلقة الثالثة من لمس أكتاف من خطف انتباه الجمهور المصري والعربي خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسله "لمس أكتاف"، ليتربع وحيدًا على عرش موقع التغريدات "تويتر" على مستوى مصر.

ويرتدي ياسر جلال في هذه الحلقة من مسلسل لمس أكتاف عباءة المصارعة هذا العام في تجربة درامية غير معتادة بالمرة على المصريين خلال السباق الرمضاني الحالي عبر مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يجسد فيه شخصية المصارع أدهم عبد الجابر، ويضطر لاعتزال الرياضة فجأة ويدور في دوامة درامية تتخللها الحكايات الإنسانية والتراجيدية.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقي، عزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.