هل فشلت الفنّانات الشّابات في إقناع الجمهور بأدوار الأمومة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "كريمة مختار، هدى سلطان، تحية كاريوكا، ومؤخرًا دلال عبدالعزيز، وفيفي عبده"، فنّانات كثيرات برعنَ في أداء دور الأمومة، طوال السّنوات الماضية في الدراما المصريّة، لكنْ، شهدت الأعمال الفنيّة مؤخرًا، تغييرًا كبيرُا، وكسرًا لهذه القاعدة، بعد أنْ سيطرت الوجوه الشّابّة على دور الأمّ في المسلسلات الرّمضانيّة، هذا الموسم.

وفي حين جزم الجمهور بفشل هذه الأعمال مبكرًا؛ بسبب ما اعتبره سقطات عدم التّوافق العُمريّ في توزيع الأدوار بين الفنّانين، رأتْ الناقدة الفنيّة، ماجدة خير الله، أنّه من الظّلم الحكم على هذه الأعمال بالفشل، لمجرّد سماع بعض الحلقات، والتقييم سيكون بمنتصف، أو بنهاية الموسم.

وفي السّطور التّالية، إليكِ أبرز الفنّانات الشّابات، اللاتي قمنَ بدور الأمّ، في الأعمال الدراميّة الرّمضانيةّ، هذا العام.

سوزان نجم الدّين

أثارتْ شخصيّة "صولا"، التي تجسّدها الفنّانة، سوزان نجم الدين، فى مسلسل "ابن أصول"، وتقوم فيه تقوم بدور أمّ للفنان حمادة هلال، حالة من الاستغراب بين الجمهور المصريّ، بسبب تقارب السّنّ بينهما.

وانتقد روّاد مواقع التّواصل، شخصيّة سوزان، خاصّة أنّها تبدو في بعض مشاهد المسلسل أصغر من حمادة هلال، مؤكّدين، أنّها لو قامت بدور حبيبته، لكان ذلك أفضل.

وقارن روّاد التّواصل، بين أعمار النّجمين، حيث تبلغ الفنّانة السّوريّة، سوزان نجم 45 عامًا، أما حمادة هلال ذات 39 عامًا، أي أنّ الفارق بينهما 6 سنوات فقط، واعتبروا أنّ هذه سقطة لم ينتبه إليها، القائمون على العمل.

وتظهر سوزان خلال الحلقات، بدور صولا، السّّيّدة الجميلة والثّريّة، صاحبة الأصول العريقة، التي تتبادل مع ابنها حبّ التّمّلك للآخر، ليودي بهما في كثير من الأحيان إلى قسم الشرطة، بسبب غيرته الشّديدة عليها. وفي الوقت نفسه، تقف صولا عائقًا أمام زواجه، واختياراته في الحياة، ممّا يسبّب لهما عراقيل، ومشاكل كثيرة، ربّما تؤدّي إلى دمار العائلة.

و"ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، وعماد رشاد، وإيناس كامل، ومحمد نجاتي، وفراس سعيد، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإنتاج سينرجي تامر مرسي، وإخراج محمد بكير، ويعرض حاليًا على شاشة dmc.

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سارة التونسي

مسلسل "حكايتي"، لم يسلمْ من سخرية روّاد مواقع التّواصل أيضًا، ووقع في هذه السّقطة بشكل فجّ؛ حيث تجسّد فيه النجمة التّونسيّة الشّابّة "سارة التونسي"، دور أمّ للفنانة المصريّة، ياسمين صبري، الأكبر منها سنًا.

وتوِّجتْ سارة التونسي، بملكة جمال العرب، عام 2017، وعمرها 26 عامًا، ورغم استخدام الماكير لبيان كبرها في السّنّ، لكنّ ذلك لم يمنع المتفرّج من انتقاد الدور، بسبب ملامح وجهها، التي مازالت صغيرة، ولم يتخيّلوها كأمّ لـ"ياسمين صبري"، صاحبة 32 عامًا.

ومسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، وأحمد بدير، وجمال عبدالناصر، وفاء عامر، وأحمد حاتم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض علي قناة dmc، وmbc مصر.

فى هذا السّياق، تقول الناقدة الفنيّة، ماجدة خير الله، إنّ الممثّلات الشّابات، اللاتي يجسدنَ دور الأمومة هذه الأيام، يحتجنَ لممارسة الدّور أكثر، حتى يصلنَ لنفس درجة إحساس الأمّهات القديرات، مثل أمينة رزق، وكريمة مختار، وهدى سلطان.

وأوضحتْ ماجدة خير الله، في تصريح خاصّ لـ"فوشيا"، أنّ الممثّلات الشّابات قمنَ بدور الأمّ بشكل جيّد، لكنْ، لم يصلن إلى هذه العاطفة الموجودة عند الممثّلات القديرات.

وأشارتْ النّاقدة الفنيّة، أنّ السّينما المصريّة، أخرجتْ لنا جيلاً عظيما من الممثّلات البارعات في دور الأمومة. ومع الوقت، استطعنَ توصيل إحساسهنّ للجمهور، وقدّمنَ دور الأمومة بحرفيّة ومهنيّة عالية.

وبسؤالها عن فشل الممثّلات الشّابّات في القيام بأدوارهنّ في رمضان هذا الموسم، قالت، إنّه من غير العدل الحكم المبكّر على هذه الأعمال في الوقت الحالي، وسيكون الحكم بعد نهاية الموسم.