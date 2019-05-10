اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور اختيارها للأدوار الجديدة، مستمرة بالتمرّد على أدوار الفتاة الرومانسية الهادئة كما وعدت في حديثها لموقع القبس الإلكتروني منذ فترة. وهو ما ظهر بوضوح حتى الآن بأداء شخصية "فريدة" التي تقدمها في مسلسل "زي الشمس". حيث صدمت المتابعين للحلقات الماضية مرتين. الأولى عندما خانت شقيقتها مع خطيبها الذي يقوم بدوره أحمد السعدني، والثانية عندما أخبرتها بأنها حامل منه وما بينهما ليس حباً فقط، كاشفة أنها حاولت السفر للابتعاد عنه، ولم تستطع فعل ذلك. علماً أن مشهد اعترافها لـ"دينا الشربيني" بما حدث بينها وبين خطيبها كان مؤثراً جداً وأظهر قدراتهما العالية في الأداء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين في "زي الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.