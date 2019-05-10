شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش 3" الحلقة الرابعة.. أمير كرارة يشعر بالخطر ويخطط ضد هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقة الرابعة من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON E، بدأ الصراع الفعلى بين رجل الأعمال أكرم صفوان - هشام سليم، وسليم الأنصارى، حيث طلب صفوان من سليم أن يجمع معلومات عن رجل أعمال يدعى "محمود علوان" الذى يجسده الفنان محسن علم الدين، لمحاولة إجباره ليكون أول عميل لشركة الحراسة لجمع معلومات تفيده فى مصالحه الشخصية.

ومع تصاعد الأحداث، عرف المخرج بيتر ميمى الجمهورعلى عائلة أكرم صفوان، التى تتكون من زوجته أمير العايدى، وابنته هدى المفتى، وإسلام جمال شقيقه الأصغر، حيث كشفت الأحداث عن توتر العلاقة بين أكرم صفوان وشقيقه الأصغر أمجد صفوان - إسلام جمال.

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كما شهدت الحلقة شعور سليم الأنصارى بالخطر من العمليات التى يكلفه بها أكرم صفوان، خاصة أنها عمليات ومصالح قد تضر مصر، فقرر اللجوء إلى اللواء جلال خطاب - أحمد عبد العزيز، ليلجأ إلى "التخفى" عن طريق حسام - عمر الشناوى، ليقابل خطاب فى سرية داخل أحد المخازن ليلاً، لتنتهى الحلقة فى إثارة وتشويق.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.