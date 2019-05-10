شكرا لقرائتكم خبر عن Avengers يغرق سفينة Titanic فى سباق الإيرادات.. وجيمس كاميرون يهنئ مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستطاع فيلم الابطال الخارقين Avengers: Endgame، ان يتخطى الرقم القياسي الذى حققه الفيلم الشهير Titanic بإيرادات تخطت الـ 2 مليار دولار فى افتتاحية العرض السينمائى فى دور العرض العالمية.

وبعد ما يقارب الـ 22 عاماً، استطاع فيلم Titanic ان يسيطر على المركز الثانى فى ترتيب اكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات برصيد 2 مليار و 187 مليون دولار حتى حطم رقمه الفيلم الأخير من سلسلة أفلام Avengers خلال افتتاحية الأسبوع الثانى من عرض الفيلم.

وحرص المخرج الأمريكي جيمس كاميرون، على تهنئة شركة مارفل والقائمين على فيلم Avengers: Endgame على تلك الإيرادات التى لم تتحقق منذ ما يقارب الـ 22 عاماً منذ طرح فيلم Titanic عام 1997.

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ونشر كاميرون المتربع على عرش الافلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات Avatar، صورة تهنئة لأبطال فيلم Avengers الجديد عبر حسابه الشخصى قائلاً " كل من فى شركة Lightstorm Entertainment يقدر الانجاز الكبير الذى حققه الفيلم الجديد، أثبتوا أن صناعة السينما على قيد الحياة، وإنها أقوى من أى وقت مضى".

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

الفيلم الجديد من بطولة روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، كريس هيمسوورث، جوش برولين، بري لارسون، تشادويك بوسمان، سكارلت جوهانسون، إيفانجلين ليلي، كارين جيلان، جيرمي رينر، سيباستيان ستان، ومن إخراج الأخوان روسو.