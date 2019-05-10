شاهد: مسمار بطول 15سم يدخل عين امرأة.. وفريق طبي ينقذها من العمى

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 11:57 صباحاً - نجح فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، في إنقاذ عين امرأة ثلاثينية بعدما استقر في عينها مسمار بطول 15 سم.

وتمكّن الفريق الطبي من التعامل مع حالة المريضة، التي أصيبت بمسمار في عينها اليسرى؛ حيث تم إجراء تدخل جراحي فريد من نوعه بشكل عاجل، وإخراج المسمار من العين المصابة، والحفاظ على كرة العين وإنقاذ البصر من العمى.