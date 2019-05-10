شذى حسون بمهمّة صعبة في مخيم حسن شام للنازحين في أربيل

متابعة بتجـــــــــرد: زارت النجمة العراقية شذى حسون مخيم حسن شام للنازحين في محافظة أربيل يوم الخميس في 9 أيار/مايو.

وأعربت شذى حسون عن سهادتها بهذه الزيارة، وشكرت مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة التي أعطتها الفرصة بزيارة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات أربيل العراق، فكتبت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “أشكر مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة التي أعطتني فرصة لزيارة اهلنا النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات أربيل العراق..”.

ولم تنفِ شذى أن المهمة كانت صعبة حيث يعاني النازحين اللاجئين من الفقر والحزن فكتبت: “المهمة كانت صعبة جدا بالأخص بعد ما رأيناه من معاناة وفقر وحزن في عيون الأطفال وأهاليهم وحرمانهم من أبسط الاحتياجات اليومية.. شخصيا حاولت أن أرسم ابتسامة بسيطة في وجوه أطفالهم”.

وشهد مخيم حسن شام للنازحين في محافظة أربيل، زيارة للفنانة شذى حسون، والكاتبة شهد الراوي والإعلاميين علي الخالدي وميس عنبر، في إطار حملة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتشجيع على التبرع لصالح “صندوق الزكاة” لدعم النازحين.