متابعة بتجــــــــــــرد: بعد نجاح وتصدّر الأغنية الجديدة لمسلسل “الهيبة الحصاد” بعنوان “أزمة ثقة” بصوت النجم ناصيف زيتون، والإقبال الجماهيري عليها بحيث أنّ شركتي “الصبّاح إخوان” و”Music Is My Life” ربحتا الرهان بتوقّعهما أنّ الأغنية الجديدة ستلاقي نفس نجاح أغنية “مجبور” بل فاقت كلّ التوقّعات وتخطّت العشرة ملايين مشاهدة على يوتيوب بأوّل أسبوع من إطلاقها حتّى قبل بداية عرض المسلسل بموسمه الجديد.
قامت “الصبّاح إخوان” بوضع التتر الأوّل “مجبور”، الذي ما زال الناس يعشقه، في بداية حلقات المسلسل أمّا الأغنية الثانية “أزمة ثقة” فوضعتها الشركة تترًا ثانيًا تختتم بها كلّ حلقة. فأصبح للهيبة شارتين، كل منهما تنافس الأخرى. وهذا ما يعتبر سبّاقًا في عالم المسلسلات بحيث أنّه لم يحصل من قبل. وأصبح جمهور “الهيبة” ينتظر بفارغ الصبر ليستمتع بمشاهدة البداية والنهاية لحلقات المسلسل بـ”مجبور” كما بـ”أزمة ثقة”.
يُذكر أنّ أوّل ثلاث أغنيات من ألبوم ناصيف زيتون تخطت الثلاثين مليون مشاهدة على يوتيوب بفترة وجيزة وقياسيّة، كما يستعدّ ناصيف مع فريق إدارة أعماله لإطلاق الأغاني الأخرى تباعًا في الفترة المقبلة.
لمشاهدة فيديو “مجبور” تتر بداية “الهيبة”:
لمشاهدة “أزمة ثقة” تتر نهاية “الهيبة”:
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة سبّاقة “الهيبة الحصاد” بشارتين: “مجبور” و “أزمة ثقة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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