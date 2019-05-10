الديو الأكثر انتظارًا بين جاستين بيبر وإيد شيران – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم العالمي جاستين بيبر أغنيته الجديدة I Don’t Care والتي يشاركه فيها النجم إيد شيران على طريقة الديو.
وكان جاستين بيبر تفرّغ في الأيام الماضية للترويج للأغنية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فانتظر موعد إطلاقها الملايين من محبيه في مختلف أنحاء العالم، وحققت فور إتاحة عرضها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا.
فيديو الأغنية صدر بنسختين الأولى عبر قناة “جاستين بيبر” والثانية عبر القناة الخاصة بـ”إيد شيران” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن اسم الأغنية I Don’t Care اقتحم قائمة العبارات الأكثر تداولًا في العالم لدى طرحها إلكترونيًا.
لمشاهدة فيديو الأغنية:
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