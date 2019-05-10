ويل سميث: روبن وليامز جعلني أتردد في قبول شخصية جني مصباح علاء الدين

كشف الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث عن أنه تردد في بادئ الأمر قبل الموافقة على أداء شخصية جني مصباح علاء الدين في الفيلم السينمائي الجديد الذي يعيد تقديم قصة فيلم الرسوم المتحركة الناجح.

وفيلم "علاء الدين" هو أحدث إصدارات ديزني من الأفلام السينمائية التي تعيد تقديم أفلام رسوم متحركة شهيرة مثل (ذا جانجل بوك) و(دامبو) وكذلك فيلم (ذا ليون كينج) الذي سيعرض هذا الصيف.

ويؤدي الممثل ذو الأصول المصرية مينا مسعود دور علاء الدين في الفيلم الموسيقي الذي يضم بعض الأغنيات الواردة في فيلم الرسوم المتحركة، كما يقدم أغنيات جديدة.

وأوضح سميث، في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، أن سبب تردده يرجع إلى تفوق النجم الكوميدي الراحل روبن وليامز في الأداء الصوتي للشخصية عام 1992.

وأضاف: "لم يدع روبن وليامز مساحة كبيرة لتقديم الجني بشكل أفضل، ولكني فكرت في الأمر ووجدت أن الفيلم الجديد ليس من أفلام الرسوم المتحركة فرأيت أنه قد يكون مختلفا بعض الشيء".

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وقال سميث، خلال المقابلة التي أجريت تزامنا مع العرض الأول للفيلم في لندن، الخميس، إن أول رد فعل له عندما عرض الدور عليه كان: "لا.. لا يمكن".

وذكر أنه أضاف لمسة شخصية وبعض الهيب هوب والراب إلى شخصية الجني الأزرق خفيف الظل الذي يخرج لعلاء الدين من المصباح السحري.

ويقول مخرج الفيلم جاي ريتشي إنه على الرغم من أن الفيلم الجديد يحكي القصة نفسها الواردة في فيلم الرسوم المتحركة والتي تدور حول شخصية علاء الدين وحبه للأميرة ياسمين فإن القصة "كانت بحاجة للتجديد"، وأن شخصية الأميرة ياسمين كانت هي الشخصية الأساسية التي احتاجت إلى التطوير والإضافة.

وأوضح: "فيلمنا أطول نصف ساعة وهناك اختلاف بين فيلم الرسوم المتحركة والفيلم السينمائي".

وذكرت الممثلة ناعومي سكوت التي تلعب دور الأميرة ياسمين: "تعبر الأميرة ياسمين عن نفسها وتخوض رحلة حتى تصل إلى ذلك، أريد أن ترى الفتيات الصغيرات هذا".