May 10, 2019
طلبت الفنانة المغربية دنيا بطمة السماح من والدة زوجها محمد الترك وابنته حلا الترك في هذا الشهر الفضيل. واكدت الى انها قوية وفي قلبها مساحة كبيرة من التسامح والعطاء.
دنيا تحدثت متأثرة في لقاء تلفزيوني الى أنها تعرضت لهجوم كبير وهناك من قال أنها خطفت الرجال، وأنها إنسانة شريرة، وكل هذه الامور كانت كالسكاكين تطعن في قلبها لأن الناس لا يعلمون الى انها تملك قلباً طيباً. وتابعت دنيا باكية الى أنها أحبت أولاد زوجها وربما في بعض الأحيان تكلمت بشراسة عنهم حالها كحال أي فتاة تريد ان تدافع عن نفسها وفي هذا الشهر لا تقول إلا الله يسامح كل شخص سواء هي اخطأت بحقه أو هو اخطأ في حقها في يوم من الأيام.
وطلبت دنيا ان السماح منهم لأنها انسانة طيبة وعمرها ما أذت احداً ولا تستطيع ان تؤذي احداً في يوم من الايام، لذا في هذا الشهر “المسامح كريم”. وتمنت ان تكون الايام المقبلة أفضل. وعايدت والدة زوجها محمد الترك واولاده.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تبكي وتطلب السماح من عائلة زوجها محمد الترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.