دنيا بطمة تبكي وتطلب السماح من عائلة زوجها محمد الترك

طلبت الفنانة المغربية دنيا بطمة السماح من والدة زوجها محمد الترك وابنته حلا الترك في هذا الشهر الفضيل. واكدت الى انها قوية وفي قلبها مساحة كبيرة من التسامح والعطاء.

دنيا تحدثت متأثرة في لقاء تلفزيوني الى أنها تعرضت لهجوم كبير وهناك من قال أنها خطفت الرجال، وأنها إنسانة شريرة، وكل هذه الامور كانت كالسكاكين تطعن في قلبها لأن الناس لا يعلمون الى انها تملك قلباً طيباً. وتابعت دنيا باكية الى أنها أحبت أولاد زوجها وربما في بعض الأحيان تكلمت بشراسة عنهم حالها كحال أي فتاة تريد ان تدافع عن نفسها وفي هذا الشهر لا تقول إلا الله يسامح كل شخص سواء هي اخطأت بحقه أو هو اخطأ في حقها في يوم من الأيام.

وطلبت دنيا ان السماح منهم لأنها انسانة طيبة وعمرها ما أذت احداً ولا تستطيع ان تؤذي احداً في يوم من الايام، لذا في هذا الشهر “المسامح كريم”. وتمنت ان تكون الايام المقبلة أفضل. وعايدت والدة زوجها محمد الترك واولاده.