فيكتوريا بيكهام غير سعيدة، وما علاقة ديفيد؟

بعد ان مُنع اللاعب الانكليزي ديفيد بيكهام يوم الخميس من القيادة لمدة 6 اشهر بعدما رصدته كاميرات المراقبة في احد الشوارع يتحدث عبر هاتفه الخليوي خلال القيادة، لاحقت الكاميرات زوجته مصممة الازياء فيكتوريا بيكهام خلال مغادرتها الفندق في نيويورك حيث بدت غير سعيدة وظهر التجهم على وجهها.

فيكتوريا التي كانت متوجهة الى اجتماع عمل بدت جميلة حيث ظهرت وهي ترتدي زياً من مجموعتها الخاصة.