May 10, 2019
بعد ان مُنع اللاعب الانكليزي ديفيد بيكهام يوم الخميس من القيادة لمدة 6 اشهر بعدما رصدته كاميرات المراقبة في احد الشوارع يتحدث عبر هاتفه الخليوي خلال القيادة، لاحقت الكاميرات زوجته مصممة الازياء فيكتوريا بيكهام خلال مغادرتها الفندق في نيويورك حيث بدت غير سعيدة وظهر التجهم على وجهها.
فيكتوريا التي كانت متوجهة الى اجتماع عمل بدت جميلة حيث ظهرت وهي ترتدي زياً من مجموعتها الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا بيكهام غير سعيدة، وما علاقة ديفيد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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