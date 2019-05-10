أمير كرارة: ليا فلوس عند محمد السبكي.. وبشوف في عيون الناس إني "نمبر وان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنان المصري أمير كرارة، أن لديه أموالا لدى المنتج "محمد السبكي" باقي حساب على فيلمه "حرب كرموز" وسيأخذها لأنه راجل محترم وليس صغيرًا، بحسب قوله.

وقال كرارة خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الخميس: "مفيش منتج بيخلص الفلوس مع الفنانين في وقتها"، نافيًا أن يكون "السبكي" قد تسبب في انهيار منظومة القيم والأخلاق في المجتمع المصري كما يتهمه البعض.

وتحدث كرارة، عن شعبيته التي استطاع أن يحققها خلال السنوات الماضية، ونفى أن يكون قد وصف نفسه بـ"نامبر وان"، أو الفنان الأهم في مصر.

وقال: "عمري ما أقول على نفسي إني رقم واحد، لكن بشوف ده في عيون الناس، وإحنا 120 مليون إنسان، ومش كلهم هيحبوا أمير أو السقا أو رمضان أو عمرو يوسف أو أحمد عز، كل فنان وله جمهوره".

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وأضاف الفنان أمير كرارة، أن النجمة اللبنانية نادين نجيم، من نجوم الصف الأول في عالم الفن بالوطن العربي، موضحا أنها ستحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الدراما المصرية، إذا اعتزمت الاشتراك فيها.

وكرارة هو ممثل ومذيع مصري، بدأ حياته الفنية عام 2002 وهو من قرابة الفنان محمود شكوكو، ويشارك في السباق الرمضاني بـ"كلبش".