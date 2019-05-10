في رمضان.. فنانات لأزواجهنّ السّابقين: "المسامح كريم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع حلول شهر رمضان الكريم هذا العام، حرصتْ بعض الفنانات على توجيه رسائل ودّ إلى طلقائهنّ، بعضهنّ بدا طبيعيًا، خاصّة بعد سنوات الانفصال الطّويلة، ووجود أطفال بينهم، والأخريات بدت مفاجأة لجمهورهن، خاصّة أنّ الأمور وصلتْ مع بعضهنّ إلى مرحلة التّعدّي بالضّرب، فضلاً عن التّراشق بالألفاظ على صفحات الجرائد والمواقع، بل وكان لساحات القضاء نصيبٌ من هذه النّزاعات.

فى السّطور التالية، نستعرض أبرز ما وجّهته الفنّانات لأزواجهنّ السابقين، من خلال البرامج الحواريّة فى رمضان على شاشات التلفزيون وميكروفونات الراديو، أو من خلال الكلمات المكتوبة، على صفحات "السوشال ميديا".

سمية الخشاب لـ"أحمد سعد": "ربنا يصلح حالك ويوفقك"

وجّهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة إلى طليقها، الفنّان أحمد سعد، بدتْ فيها متصالحة مع نفسها بعد حالة التّوتّر الشّديدة، التى شهدتها علاقتها به قائلة: "ربنا يصلح حالك ويوفقك يارب".

جاء ذلك خلال استضافتها فى برنامج "رسايل" مع المذيعة، جيهان عبد الله، على نجوم "إف إم"، حيث طالبتْ الجميع بمسامحتها قائلة: "أنا عمري ما بزعل حد، وحريصة دايمًا إني ما أزعلش حد.. دايمًا بحب أجبر بخاطر الناس".

وكانت الخشاب قد دخلت فى معارك ضارية مع سعد، انتهتْ بالطّلاق، وسط أحاديث تؤكّد، أن العنف البدنىّ، الذى تعرّضتْ له من قبل سعد، كان السّبب وراء طلاقهما، ووصول الأمر إلى ساحات القضاء. خاصة أنّها ظهرتْ مع الإعلامىّ، عمرو أديب، ووجّهتْ من خلاله رسالة للسّيدات، مضمونها: "لا تقبلى بالإهانة، لأنك لما تتضربى مرة ستتعرضين للضرب الثانية والثالثة وستكونين بلا قيمة، والسيدة التى تتعرض للضرب تبعد عن زوجها فورًا لأن البعد عنه غنيمة، وإحنا مش فى غابة عشان ننضرب". وذلك بعد أن طرحت أغنية "بستقوى"، التى استنكرت فيها العنف، الذى تتعرّض له المرأة من الرّجل.

سارة نخلة لأحمد عبد الله: "ربنا يبعتله بنت تسعده"

حرصتْ ملكة جمال سوريا السّابقة، سارة نخلة، على مخاطبة ودّ لطليقها، الفنان أحمد عبد الله محمود، فى رسالة بدتْ مفاجئة للكثير من متابعيها، عقب الأجواء المحتدمة بينهما.

وقالت نخلة، من خلال حسابها على موقع التّواصل الاجتماعىّ "فيس بوك": "هذا أول رمضان وأنا سنجل بعد أربع سنين وكام شهر زواج، انتهت بكامل إرادتي، بتمناله ربنا يوفقه ويسعده.. العشرة والعيش والملح بتخليني أتمناله كل خير في حياته، ربنا يعوضه ويبعتله بنت تانية تقدر تسعده وتهنيه وتشيله على دماغها، وتبقى أحسن مني كمان".

وكانت خلافات قد وصلتْ إلى ساحات القضاء، بين ملكة الجمال السّابقة، ونجل الفنّان الراحل عبد الله محمود، انتهت بحبسه 3 أشهر بتهمة التّعدّى عليها بالضّرب، بينما قضتْ المحكمة ببراءتها من تُهمة الاعتداء على "حماتها".

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وقد تزوّج الفنّانان عام 2015، لينتهى الزّواج بعد 3 سنوات، بين تصريحات ناريّة على صفحات الجرائد، وقضايا داخل أروقة المحاكم.

دينا فؤاد لطليقها: "أنت إنسان محترم جدا"

رغم حرص الفنّانة دينا فؤاد، على أنْ تجعل حياتها الشّخصيّة، بعيدة عن التّناول الإعلاميّ، إلا أنّه عندما وُجّه لها سؤال عن زوجها السّابق، لم تتردّد فى مدحه.

وقالت دينا، خلال حوارها في برنامج "رسايل"، مع الإعلاميّة، جيهان عبد الله، المذاع على راديو "إف إم"، عن طليقها: "أنت إنسان محترم جدًا وأبو بنتي وأول حظي.. بيننا علاقة محترمة وصداقة وبنت منورة حياتي وحياتك".

وكانت دينا قد تزوّجتْ مُنتج البرامج، شريف عبد العزيز، أثناء عملها كمذيعة فى قناة المحور، قبل أن تتّجه إلى التمثيل. إلا أنّهما انفصلا فس هدوء، عام 2012.

غادة عبد الرازق: "لم أندم سوى على والد روتانا لأنه محترم"

أما الفنّانة غادة عبد الرازق، فقد كان لها طريقتها المثيرة للجدل، فى توجيه رسالة إلى طليقها، ووالد ابنتها الوحيدة، روتانا.

وقالت غادة، خلال برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة القاهرة والناس والنهار: "تزوجت 11 مرة ولم أندم سوى على زوج واحد وهو والد "روتانا"؛ لأنه شخص محترم جداً، وعلاقتنا جيدة جدا" بحسب كلامها.

وحرصتْ غادة على أنْ تظلّ علاقتها بطليقها الأوّل بعيدة عن الأضواء، خاصّة أنّهما انفصلا في هدوء، قبل أنْ تتّجه إلى العمل فى المجال الفنيّ. ولم تحاول خلال السّنوات الماضية أنْ تعكّر صفو العلاقة بينهما، الأمر الذى عزاه البعض، إلى وجود ابنة بينهما، تحرص غادة على احترام شعورها.

وتزوّجتْ غادة عبد الرازق، من رجل الأعمال السّعودىّ، عادل القزاز، فى عمر 17 عامًا، وأنجبتْ منه ابنتها الوحيدة روتانا، إلا أنّ تفكير غادة فى حلم النّجوميّة، والتمثيل، كان السّبب وراء الطّلاق.