فجر السعيد تفتحُ النّار على أصالة: لا أريد جرح صيامي بذكر اسمها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفتْ الإعلاميّة الكويتيّة، فجر السعيد، المطربة السّوريّة، أصالة، بصاحبة الأسلوب الرّديء في الرّدّ، مُتّهمًة إيّاها، بأنّها نالت الجنسيّة البحرينيّة، ولا تتذكّر الشّعب البحرينيّ، في أيّ من حفلاتها الغنائيّة، أو مناسباتهم الرّسميّة.

وأشارتْ فجر، من خلال منشور كتبته عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنّنا في أيام شهر رمضان الفضيل، وأنّها لا تُريد أنْ تجرح صيامها بذكر اسمها، مشددًة، على أنّها ستفتح موضوعها عقب انتهاء شهر رمضان.

وكتبت السعيد: "أصالة، فديتج موضوعج بالنسبة لي خلص وما جاچ مني كافي عليج، انتي اليوم بمواجهة الشعب البحريني الذي نلتي جنسيته بطريقة ما، ومع ذلك لا تذكرينه أبدًا إلا فيما ندر وبحفلاتج الغنائية لا تغنين بحريني وبمناسباتهم الرسمية غايبة، عيل على شنو خدمات جليلة لأنها غنت في بيت شيخة".

وأضافتْ الإعلاميّة الكويتيّة: "بس هذا ما يمنع إني عقب رمضان أفتح موضوعچ من جديد خصوصًا الچذوب اللي باللقاء مالها والي، رمضان كريم وعسانا من عواده يخلص الشهر الكويم واحتمال ارجعلج إذا لم تعلني التوبة عن طرح اسمي أو الهمز واللمز على".

وأضافتْ: "على طاري الهمز واللمز، لازم تعرفون إن الشجاع الذي ينتقد بالوجه بدون همز مثلي اقطها بالوجه بلا أي تزويق، أما الردي أو الردية فهم اللي يهمزون ويلمزون وكأنهم يتكلمون عن شخصية خيالية يخافون طرح اسمها معتمدين على الحدق يفهم، أقصد أصالة".

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يأتي هذا، بعدما أكّدتْ المطربة السّوريّة، أصالة، أنّها لم تشاهد الفيديو، الذي تحدّثتْ فيه فجر السعيد، عنها، بشأن طلبها الجنسيّة المصريّة. موضحًة، في مقابلة تلفزيونيّة، أنّها لا تعرفها، ووصفتها بأنّها من الشّخصيّات التي تُحب التّمسّح بالمشاهير.

وأوضحتْ أصالة، أنّها لا تحترم فجر السعيد، لأنّ ما تقدّمه في برنامجها هدّام، وأنّها لا تُحبّ مشاهدة مثل هذه الأعمال.