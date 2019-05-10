هاني رمزي يُبكي صابرين في مقلبه

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بكت الفنانة صابرين بعد اكتشاف وقوعها ضحية لمقلب الفنان هاني رمزي في برنامجه "هاني في الألغام" الذي ينتمي لنوعية برامج المقالب. وأقسمت أنها لم تكن تعرف شيئاً عنه. حيث ظهرت وهي تبكي بشدة وتطالب بالعودة لابنائها، فيما حاول هاني تهدئتها قبل ان تنفجر خلفهما قنبلة أخرى.
وتقوم فكرة البرنامج على خداع الضيف بأنه وقع في حقل ألغام بالسيارة. فيشاهد انفجار القنبلة بقائد السيارة بعدما ترجل منها، قبل أن يظهر "رمزي" في نهاية المقلب.
يُذكر أن "رمزي" كشف إسم الضيف الذي رفض عرض حلقته بعد تسجيلها في برنامجه الرمضاني "هاني في الألغام". وهو الكابتن رضا عبد العال. وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "رمضان الخير" على إذاعة "نجوم F.M" مع الإعلامي عمرو الليثي. حيث قال أنه تراجع عن عرض حلقته دون كشف الأسباب.
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