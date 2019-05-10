شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يطرح أغنية A Whole New World من فيلم Aladdin.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الفنان الإنجليزى زين مالك أغنية A Whole New World من فيلم Aladdin مع جيفايا وارد، وذلك قبل طرح الفيلم يوم 24 مايو المقبل بسينمات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وكانت Disney قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.

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يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.

وزين مالك، مغنى إنجليزى، وكاتب أغانى، وعضو سابق فى الفرقة الإنجليزية الأيرلندية العالمية ون دايركشن، وانفصل عن الفرقة فى 25 مارس 2015، وذلك حسب ما غرد فى موقع التواصل الاجتماعى، لأنه يريد أن يعيش حياة طبيعية، كشاب في الثانية والعشرين من العمر.