شكرا لقرائتكم خبر عن فى 6 أيام.. فيلم Long Shot يحقق 16 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Long Shot إيرادات وصلت إلى 16 مليون دولار منذ طرحه يوم 3 مايو الجارى في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 12 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 4 ملايين دولار حول العالم.

فيلم " Long Shot "من بطولة تشارليز ثيرون وسيثر وجين عدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهم اليكسندر سكارسجارد و جون ديان رافائيل وبوب ادونكيرك وجيمس سايتو وغيرهم.

ويدور الفيلم حول فريد فلارسكي الصحفي الموهوب الذى يتمتع بالروح الحرة، ولكن تواجهه بعض المشاكل، أما شارلوت فيلد فهي واحدة من أكثر النساء نفوذا في العالم، بالإضافة إلى أنها ذكية، ودبلوماسية قوية تتمتع بموهبة من أجل كل شيء.

ولا يوجد شيء مشترك بين الاثنين، وعندما يعيد فريد الاتصال بشارلوت بشكل غير متوقع، يسحرها بروح الدعابة وذكرياته عن مثالية الشباب، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض الانتخابات الرئاسية، تستأجر شارلوت كاتبة خطاب لها، مما أثار استياء مستشاريها الموثوق بهم.