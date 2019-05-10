"ست الحبايب".. محمد صبحي يكشف قصة ارتباطه بزوجته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

كشف الفنان محمد صبحي، أنه اعترف بحبه لزوجته الراحلة نيفين رامز، خلال تقديمه مسرحية هاملت في المعهد.

وأضاف صبحي، خلال استضافته في برنامج "سيرة الحبايب"، على قناة TeN، أنها كانت تمثل معه في المسرحية، وكانا يتبادلان نظرات الحب، فقال لها "بحبك"، مشيرا إلى أنها سألته بعدها بأيام أن هذه الكلمة غير موجودة في النص، وبدأت علاقتهما.

ولفت إلى زوجته كانت من مؤسسي فرقة رضا، وعمها هو الفنان علي رضا، مشيرا إلى أنها كانت تلميذته في المعهد، في أول دفعة يدرس لها، وقابلها أولا في الكافيتريا وجرى بينهما "هزار" لكنها ردت بطريقة "وحشة" وقالت له: "مابحبش أهزر مع حد".

وتابع: "ولما دخلت المحاضرة ولقيتني المعيد بتاعها اتصدمت"، واختتم حديثه: "ما زالت نيفين تعيش معي وفي قلبي، وهي ست الحبايب".