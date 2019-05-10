ماذا قالت شذا حسون بعد زيارة اللاجئين في العراق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة شذا حسون، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور من زيارتها لمخيمات اللاجئين بأربيل في العراق.

وكتبت شذا: "أشكر مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة التي أعطتني فرصة لزيارة اهلنا النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات أربيل العراق.. المهمة كانت صعبة جدا بالأخص بعد ما رأيناه من معاناة وفقر وحزن في عيون الأطفال وأهاليهم وحرمانهم من أبسط الاحتياجات اليومية.. شخصيا حاولت أن أرسم ابتسامة بسيطة في وجوه أطفالهم".

وشهد مخيم حسن شام للنازحين في محافظة أربيل، أمس الخميس، زيارة للفنانة شذى حسون، والكاتبة شهد الراوي والإعلاميين علي الخالدي وميس عنبر، في إطار حملة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتشجيع على التبرع لصالح "صندوق الزكاة" لدعم النازحين.