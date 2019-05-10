بهاء الدين محمد: "قررت أكتب دراما لإنقاذها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" منشورًا يعلن به اتجاهه لكتابة السيناريو، بعد مستوى الدراما هذا العام والذي وصفه بالسيئ.

وكتب بهاء الدين محمد: "بعد ماشوفت الدراما وبعد ماتأكدت إن الأفكار أصبحت مخنوقة في عدد خطوط درامية محدودة حتى الكوميديا بقت عنف وسجون وقتل وبلطجة".

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وأضاف: "قرار بعد تفكير كتير، أفتح أوراقي وأقدملكم اللي عندي من دراما لأن ده الوقت المناسب للنزول بالأفكار وزي ما عملت في الأغنية خلال سنين طويلة وبقت زي ما بيقولوا مدرسة علمت أجيال، البحث عن فكرة وعن تفاصيل المشاعر إن شاء الله أعمل حاجات برضه بكل حب وروح حلوة كتاب الدراما للوصول لمستوى يليق بالدراما المصرية ولنا لقاء".

يُذكر أن الشاعر بهاء الدين محمد واحد من أشهر كُتاب الأغنية في مصر والوطن العربي.