فيديو.. "تعال تعال" لدنيا سمير غانم وهشام جمال تكسر حاجز الـ 50 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "تعال تعال" للفنانة دنيا سمير غانم وهشام جمال، حاجز الـ 51 ألف مشاهدة، وهي ضمن أحداث الحلقة الثالثة من

مسلسل "بدل الحدوتة 3"، وذلك بعد 24 ساعة من طرحها.

ويذكر ان "بدل الحدوتة ٣" يعرض

على قناة cbc حصريا من انتاج سينرجي، بطولة دنيا سمير غانم والفنان القدير سمير غانم ومحمد سلام وأحمد رزق وبيومي فؤاد وعمر وهبه وشيماء سيف وإخراج خالد الحلفاوي.

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