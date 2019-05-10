بسمة وهبة تخطف صدارة تريند اليوتيوب بحلقه أيتن عامر في «شيخ الحارة»

خطفت حلقة الفنانة ايتن عامر، من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة صدارة تريند اليوتيوب من مسلسلات وبرامج رمضان بعد أن احتلت المركز الاول فيالقائمه.
"شيخ الحارة" يذاع في السابعة إلا ربع مساءا، على فضائية "القاهرة والناس"هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة
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