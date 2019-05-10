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كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 09:56 صباحاً - رغم النجاح الذي يحققه مسلسل “حكايتنا” للممثلة هازال كايا والممثل بوراك دينيز، الا ان هناك أجواء متوترة بين الثنائي لأسباب لم يعلن عنها بعد.
وافادت وسائل اعلامية تركية انه كان من المقرر تصوير الحلقة الأخيرة من المسلسل في 30 مايو، لكن بسبب الخلافات بين الثنائي إضطرالقييمين عليه انهاء تصويره في تاريخ 16 مايو .
وبحسب ما يقال في الكواليس ان هذا التوتر أتعب فريق العمل، ولم يعد يتحمل البطلان متابعة التصوير مع بعضهما، اضافة الى ان هازال حامل بالشهر الثالث”.
كانت هذه تفاصيل خبر توتر كبير بين “هازال كايا وبوراك دينيز” يؤدي لتعجيل انهاء تصوير “حكايتنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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