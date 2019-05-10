شاهدوا راقصة عربية متحولة جنسياً تحمد الله أنها لم تجرّب المخدرات والكحول

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 09:56 صباحاً - صرّحت الراقصة المغربية المتحولة جنسياً نور أنها تحمد الله على أنھا لم تجرب السجائر والكحول ولا مرة في حیاتھا بعد أن شاھدت الشابات في سنھا أو أصغر منھا تتعاطينن المخدرات والكحول بكثرة وتسهرن طوال الوقت.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على لقاء تلفزيوني أنھا تفضل شرب الشاي بكمیات كبیرة على تعاطي مواد تضر بجسمھا وصحتھا.

يذكر ان ​الراقصة نور​ خطفت الأضواء خلال تواجدها على السجادة الحمراء في مھرجان كان السینمائي الدولي الذي يحضره ابرز مشاهير العالم ولبست قفطان جزائري باللون الأحمر مرصعاً بالحجارة.