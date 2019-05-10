متابعة بتجـــــــــــرد: يترقب الجمهور العربي عرض فيلم “الفيلم الأزرق” بجزئه الثاني خلال موسم الصيف المقبل.
وشارك الفنان كريم عبد العزيز، روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة له، ظهر فيها في كواليس الفيلم وهو ما ضاعف من حماس متابعيه لعرض العمل. وعلق كريم عبد العزيز على صورته في تغريدة له عبر تويتر، قائلًا: “محدش بيهرب من مصيره .. الفيل الأزرق2 صيف 2019”.
الفيلم بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبري، ويشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف في الفيلم منهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم.
ويعد الجزء الثاني من “الفيل الأزرق” رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام “الفيل اﻷزرق 1″، “اﻷصليين” و”تراب الماس”.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد العزيز عن “الفيل الأزرق”: محدش بيهرب من مصيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.