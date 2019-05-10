يُحلق في الصدارة.. أحمد السقا “ولد الغلابة” يغزو الشوارع في مصر!

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفضائيات العربية المسلسل المصري “ولد الغلابة” للنجم أحمد السقا، منذ بداية شهر رمضان المبارك، والذي ينتظره الجمهور العربي يوميًا حلقاته بفارغ الصبر.

مسلسل “ولد الغلابة” بطولة النجم أحمد السقا، الذي غاب عن موسم الدراما الرمضانية العام الماضي باستثناء ظهور شرفي في مسلسل “رحيم”، يعود هذا العام بدور الرجل الصعيدي ابن البلد، الذي برع في أدائه سابقًا في فيلمي “الجزيرة 1″ و”الجزيرة 2”.

نجح “ولد الغلابة” في الوصول إلى جماهير الوطن العربي من خلال الحلقات الأولى، التي لمست قلوب محبي “السقا”، فأصبح أحد أكثر المسلسلات مشاهدةً في الموسم الرمضاني. مظاهر هذا النجاح يُمكن مشاهدتها في شوارع مصر، حيث ترى صورة بطل المسلسل “عيسى” وقد انتشرت بكثافة، خاصةً بين السائقين.

يا جبل ما يهزك ريح” الأغنية الدعائية للمسلسل، غناها المطرب الشعبي المصري “محمود الليثي”، وحصدت قرابة مليوني مشاهدة عند عرضها على القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع يوتيوب.

هذه الأغنية أيضًا باتت علامة مسجلة، يُمكن سماعها عند التنقل بين مقاهي وسيارات وتكاتك جمهورية مصر العربية.

“ولد الغلابة” دراما اجتماعية، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هادي الجيار وإدوارد. من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي وإنتاج شركة “صبّاح إخوان”.

Advertisements

يستعرض المسلسل حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى “عيسى/أحمد السقا”، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى “ضاحي/محمد ممدوح”. تتأزم حياة “عيسى”، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين “ضاحي” لخصومة وعداوة شديدة.

مسلسل “ولد الغلابة” استغرق تصويره 4 أشهر، ويتصدّر منذ انطلاق الموسم الرمضاني المرتبة الأولى في قائمة العبارات الأكثر تداولًا “الترند المصري” عبر موقع التواصل الإجتماعي.

لمشاهدة فيديو أغنية مسلسل “ولد الغلابة”: