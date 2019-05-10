مؤلف "ولد الغلابة" لـ"العين الإخبارية": السقا أضاف مشهدا للسيناريو

كشف السيناريست أيمن سلامة، مؤلِّف مسلسل "ولد الغلابة" (إنتاج صادق الصبّاح) أنَّ بطل العمل أحمد السقا أضاف مشهداً للسيناريو.

وقال سلامة لـ"العين الإخبارية": "السقا طلب إضافة مشهد زيارة قبر والدته بعد دفنها ليبوح لها بما يؤلمه، إذ رأى أنَّ الحديث معها سيكون مصدر راحة للشخصيّة، واقتنعت بفكرته وكتبت المشهد".

وأشار إلى أنَّه كان يرى السقا في شخصية "عيسى الغانم" أثناء كتابة المسلسل، مؤكدًا أنَّه جسَّدها بشكل مبهر.

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وحول القضايا التي تناولها العمل مثل تجارة المخدرات والزواج القسري، قال سلامة: "حاولت التركيز منذ الحلقة الأولى على أنَّ الفقر هو سبب كل المشكلات، وأنَّ الناس الغلابة يرتكبون أشياء لا يرضون عنها أو تتفق مع قناعاتهم بسبب ضيق الحال".

واعتبر مؤلِّف "ولد الغلابة" أنَّ الانتقاد الموجَّه إلى لهجة الممثلين بأنَّها لا تنتمي للصعيد "ظالم"، مشيراً إلى أنَّه سافر إلى محافظة المنيا واستعان بمصحح لهجات لإتقان لهجة هذه المحافظة.

مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصبّاح.