شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين مصمم أزياء مع دنيا سمير غانم فى "بدل الحدوتة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان ساموزين في أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسد شخصية مصمم أزياء مشهور وتعمل عنده دينا عارضة أزياء خلال الأحداث فى القصة الثالثة من المسلسل، وصور ساموزين مشاهده الأيام الماضية فى أحد فنادق مصر الجديدة، وجمعت المشاهد بينه وبين دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وسمير غانم.

وبدأ مخرج العمل خالد الحلفاوى فى مونتاج ومكساج الحلقات من المسلسل، وهى إنتاج سينرجى وهشام جمال، ومن المقرر أن يعرض بشكل حصرى على قنوات الـCBC.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى.