ختام اللحام: أصبت بوعكة صحية بعد مشهد القبر ولا أنظر إلى مساحة الدور

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الضجة الكبيرة التي احدثتها الممثلة القديرة ختام اللحام بأولى حلقات الهيبة الحصاد على اثر معرفتها بمقتل ابنها شاهين، حلت ضيفة على برنامج “اقتضى التوضيح ” الذي يبث يوميًا عبر اذاعة “بلاي أف أم”، وتحدثت عن دورها الذي اختارته كأم فقالت “ألعب كثيرًا دور الأم إنما لكل مسلسل صياغة مختلفة وشخصية مغايرة وأنا أقوم بدوري كاملًا كما يجب وقد أسعدتني الأصداء الإيجابية التي حصدتها”.

أما المفاجأة التي كشفت هي تعرضها لوعكة صحية بعد أداء دورها على مدى يومين نظرًا للتعب الكبير الذي شعرت به والارهاق نافية أن تكون حزينة في هذه المرحلة إنما نجاح أداء الدور كان بسبب تركيزها العالي على الشخصية.

وأضافت: “لا أنظر إلى مساحة الدور إذا كان صغيرًا أو كبيرًا، أعمل على شخصيتي فقط”. وخلال اللقاء وجهت تحية إلى شركة “الصباح إخوان” وكذلك شركة “ايغل فيلمز” على مساهمتهما بتنشيط الدراما اللبنانية. كما شكرت الكاتبة كلوديا مارشليان على تخصيص أدوار مميزة لها.

أما المسلسلات التي تتابعها فعددت: “شاهدت “بروفا”، “أسود”، “آخر الليل”، و”خمسة ونص” وبالطبع “الهيبة الحصاد”. واعتبرت اللحام أن مسلسل “لونا” كان نقطة التحوّل بحياتها الدرامية.