راغب علامة يحيي سحورًا رمضانيًا في القاهرة

May 10, 2019
يحيي السوبرستار راغب علامة حفل سحور رمضانيّ في العاصمة المصريّة القاهرة، وتحديداً في في “ستون ريزيدانس نيو كايرو”، وذلك في السابع عشر من الشهر الجاري.
ومن المتوقّع أن يحضر هذا السحور نخبة من الشخصيات الفنيّة والإعلاميّة والإجتماعيّة في الوقت الذي سيؤدّي فيه السوبر ستار نخبة من أبرز أغانيه.
هذا ويتابع نجم النجوم حصاد أصداء نجاح أغنيته الأخيرة “صدفة” التي ما زالت تحتلّ المرتبة الأولى في سباق الأغنيات عبر عدد من إذاعات الراديو في لبنان وعدد من البلدان العربيّة، علماً أنّ هذه الأغنية كتبتها ولحّنتها الفنّانة أماني النوري، وحملت في مضمونها إستكمالاً لموضوع أغنية “آسف حبيبتي”.
كما يتحضّر ملك المسارح خلال الشهر المقبل لإحياء عدد من الحفلات المتتالية في جولة أميركيّة يعلن عن تفاصيلها قريباً.
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