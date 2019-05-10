شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الفانتازيا Captain Marvel يحقق ملياراً و200 مليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Captain Marvel، ملياراً و200 مليون دولار إيرادات فى دور العرض، منذ طرحه 8 مارس الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم.
وانقسمت الإيرادات بين 500 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 700 مليون دولار حول العالم.
Captain Marvel من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس
وتدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.
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