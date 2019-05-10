محمد نجاتى عن علامة استفهام وابن أصول: الحلقات القادمة تحمل مفاجآت أكثر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد نجاتي خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن سعادته بسبب ردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسلى "ابن اصول" و"علامة استفهام"، الذي يشارك فيهما خلال الموسم الدرامي الحالي في رمضان حينما صرح بقوله : "رغم أن الموسم لا يزال طويلاً ولم يشاهد الجمهور سوي حلقتين فقط إلا أنني سعيد بسبب ردود الأفعال الإيجابية حول العملين الذي أشارك فيهما هذا الموسم، سواء كان ذلك بخصوص (ابن اصول) أو (علامة استفهام) نظراً لأن الأول يدور فى إطار إجتماعي حافل بالمواقف الكوميدية بجانب غموض يسيطر علي أحداثه، مما جعله مناسبا لكل أفراد العائلة مثلما ظهر فى التعليقات التي أسعدتني إلى حد كبير، بينما "علامة استفهام" مختلف للغاية وشد الناس منذ عرض الحلقة الأولي لأحداث المسلسل الذى يحفل بالكثير من المفاجآت". Advertisements

نجاتي يلعب دور ضابط شرطة فى "علامة استفهام" يحاول فك شفرات العديد من الألغاز، بينما يلعب دور أخو حمادة هلال في مسلسل "ابن اصول"، وأكد نجاتى أن هناك مفاجآت كثيرة ستظهر خلال الحلقات القادمة فى العملين.

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