كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دموع دينا الشربيني تتفوق على الموت في سباق المشاهد الموثرة! (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت دراما رمضان في أيامها الأولى سباقًا من نوع خاص بين صناع المسلسلات في عرض المشاهد المؤثرة للفوز بتعاطف الجمهور.

اغلب المشاهد اعتمدت على فكرة "الموت" وخاصة موت الأبناء حيث ظهر هاني سلامة في مسلسل "قمر هادي" وهو يدفن نجله، ونفس الأمر في مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، كما ظهر محمد شاهين بمشهد مشابه في مسلسل "حكاية مرة".

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ومن بين المشاهد المؤثرة برز أيضًا مشهد حوار أحمد السقا وتامر حسني في مسلسل "ولد الغلابة" والذي حقق انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.