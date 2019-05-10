فيديو يرصد عملية سطو مسلح على سيارة أموال بالرياض

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 06:56 صباحاً - تداولت مواقع التوصل مقطع فيديو، لحظة وقوع سطو مسلح على سيارة أموال جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض. وأظهر مقطع الفيديو قيام شخص مقنع يحمل مسدس ويهدد قائد السيارة الذي بادر برفع يديه.

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