المغربية سارة مولابلاد تقدم سهرة رمضانية برازيلية فى جاردن سيتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية سارة مولابلاد لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة، عبر سهرة رمضانية على طريقة موسيقى الجاز والموسيقى البرازيلية، يحتضنها مسرح رووم فى جاردن سيتى، وذلك فى تمام العاشرة مساء السبت 18 مايو.
سارة مولابلاد مطربة مغربية الأصل قادمة من كازابلانكا، عرفت بتقديمها توليفة غنائية من روح كلاسيكيات الجاز مع وصلة متنوعة من الموسيقى البرازيلية وموسيقى شمال أفريقيا، مع مزيج من الـ"كوفرز" لأشهر الأغانى الإنجليزية والفرنسية، وتبدأ بهذه الأغنية الجديدة انطلاقتها الفنية الرسمية كأول عمل غنائي "أصلي" لها، خاضت خلالها تجربة التلحين وكتابة الأغاني والغناء معًا، واطلقت مؤخرًا أول كليباتها "يا دنيا".
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