كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 05:55 صباحاً - كشف الفنان المصري أمير كرارة عن موقف حدث بينه وبين مواطنه الفنان محمد رمضان وتسبب في ضيقه.
وقال كرارة خلال لقائه مع الاعلامية عائشة عثمان في برنامج “عائشة شو”: “تضايقت عندما وصفني بـ(الموهوب) رغم أني عندما استضفته في برنامجي (سهرانين) وصفته بالفنان وأخي وحبيبي رغم أني لم التقيه سوى مرة واحدة”، وذلك في تصريحاته في برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه عايشة عثمان.
وتابع: “ربما خانه التعبير أو هذه هي طريقته في الوصف ولكنها ضايقتني بالتأكيد”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. امير كرارة يعترف انه تضايق من محمد رمضان بسبب وصفه بـ “الموهوب”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.