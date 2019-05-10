شاهد.. امير كرارة يعترف انه تضايق من محمد رمضان بسبب وصفه بـ “الموهوب”!

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 05:55 صباحاً - كشف الفنان المصري أمير كرارة عن موقف حدث بينه وبين مواطنه الفنان محمد رمضان وتسبب في ضيقه.

وقال كرارة خلال لقائه مع الاعلامية عائشة عثمان في برنامج “عائشة شو”: “تضايقت عندما وصفني بـ(الموهوب) رغم أني عندما استضفته في برنامجي (سهرانين) وصفته بالفنان وأخي وحبيبي رغم أني لم التقيه سوى مرة واحدة”، وذلك في تصريحاته في برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه عايشة عثمان.

وتابع: “ربما خانه التعبير أو هذه هي طريقته في الوصف ولكنها ضايقتني بالتأكيد”.