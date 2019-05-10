أبرز نشاطات وتغريدات وصور النجوم عبر حساباتهم الشخصية



نثرت أجواء رمضان عبقها على نشاطات النجوم هذا الأسبوع على السوشيال ميديا، فعاصي الحلاني طرح دعاء دينيا، كذلك أطلقت كارمن سليمان أنشودة لمناسبة أجواء رمضان، بينما واجه محمد عادل إمام ردود فعل إيجابية، أما وفاء عامر فأعربت عن فخرها بشقيقتها التي تشارك في 3 أعمال درامية هذا الموسم.

ونرصد لكم أبرز نشاطات وتغريدات وصور النجوم هذا الأسبوع عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي:

محمد إمام يشكر جمهوره

وجه الفنان محمد عادل إمام شكرا لجمهوره عبر صفحته على "تويتر" بعد تلقيه أصداء إيجابية حول حلقة أمس من مسلسله الجديد "هوجان"، وكتب قائلا: "والله أنا بشكر من كل قلبي، جميع الناس اللي بعتتلي تعزمني إني آكل وأنام عندهم بعد حلقة امبارح من هوجان، أحلى جمهور إنتم ولا إيه".

وفاء عامر توجه رسالة لشقيقتها آيتن

أبدت الفنانة وفاء عامر فخرها بنجاح شقيقتها آيتن عامر في المسلسلات التي تشارك بها خلال موسم رمضان 2019 وهي "طلقة حظ" و"شقة فيصل" و"ابن أصول". وكتبت لها قائلة: "آيتن عامر فخورة إنك أختي رافعة راسي بيكي لأنك حقيقية يا أم أحلى يوسف وتيتي، والله برافو شخصيات حقيقية أحسنتي.. أختي بحبك".

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عاصى الحلاني يطرح دعاء "ربي"

طرح الفنان عاصي الحلاني دعاء جديدا بعنوان "ربي" لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونشرت شركة روتانا عبر حسابها على "إنستغرام" مقطعا منه وظهر فيه عاصي من داخل الاستوديو مع تعليق جاء فيه: "عاصي الحلاني، انتظروه بدعاء جديد، قريبًا على تطبيق DEEZER".

كارمن سليمان تطرح دعاء

طرحت الفنانة المصرية كارمن سليمان دعاءً دينيًا لمناسبة شهر رمضان بعنوان "سبحانه" عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامي.

أحلام تتحول إلى طاهية

أطلت الفنانة الإماراتية أحلام على متابعيها عبر "إنستغرام" بمقطع فيديو وهي تطبخ في أول أيام رمضان، وظهرت وهي تعد الإفطار بنفسها وأخبرت المتابعين عن مكونات طبقها وهو "برياني لحم".

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دنيا سمير غانم تحصد مليوني مشاهدة

فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "بدل الحدوتة 3"، بطرح أغنية خليجية بعنوان "تعال تعال" بمشاركة الفنان هشام جمال، استطاعت أن تحصد مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وهشام جمال، وتوزيع مادي، وألحان إخراج ومونتاج هشام جمال.

مايا دياب تتابع مسلسل "خمسة ونص"

كشفت الفنانة مايا دياب عبر "ستوري إنستغرام" عن مسلسها الرمضاني المفضّل وهو "خمسة ونص" معربة عن إعجابها بأداء الممثلة نادين نسيب نجيم، كما وصفت الممثل قصي خولي بالممثل الرائع، وتغزلت بالممثل معتصم النهار الذي يؤدي دور مرافق قصي خولي حيث كتبت: "هذا حارسي الشخصي في المستقبل".

خالد سليم يحتفل بعيد ابنته

احتفل الفنان المصري خالد سليم عبر حساباته على السوشيال ميديا بعيد ميلاد ابنته كنزي ونشر مقطع فيديو عايدها من خلاله قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي الصغيرة، كنزتي أتمنى لك الأفضل في كل خطوة تقومين بها أنت وشقيقتك الكبرى خديجة ووالدتك خيرية.. ربنا يحميكي ويبارك فيكي ويجعلك إنتي وأختك الذرية الحسنة".

ماغي بو غصن ودروس من "بروفا"

علقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بطلة مسلسل "بروفا" مع الفنان المصري أحمد فهمي، على تجربتها في مسلسل "بروفا" المعروض حاليا قائلة: "أكتر شي بحبو بالتمثيل إنو منعيش لفترة شخصية فيا ما تشبهنا أبدا. منتعرف فيا على غير تفكير غير نمط حياة غير ناس. الفقر، الغني، الخير، الشر، البساطة، التصنع. منرجع بعدا لنفسنا. كتير حلوة هالتجارب وبتعلّم فينا".

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